القبض على متهم فى واقعة سرقة بالإكراه بعد إصابته وهروب 3 آخرين بقوص

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة قوص من القبض على ميكانيكى متهم فى واقعة سرقة بالإكراه بعد إصابته بشظايا عقب مطاردة من الأمن وهروب 3 آخرين كانوا بمرافقته.

تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة قوص بقيام مجهولين بالسطو المسلح على سيارة نقل بضائع وبعد مطاردة بين قوة من الشرطة والمتهمين وعددهم 4 يستقلون دراجتين بخاريتين تمكنت القوة من إصابة أحد المتهمين وإلقاء القبض عليه ويدعى "على. ب.أ" 36 سنة ميكانيكى درجات وتمكن الثلاثة الآخرين من الهرب.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات برئاسة أحمد جعفر مدير النيابة التى وجهت تهمة مقاومة السلطات وحيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص للمتهمين وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقى المتهمين.