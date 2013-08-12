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ليفربول يحذر سواريز: إما الاعتذار.. أو لن تلعب

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ليفربول يحذر سواريز: إما الاعتذار.. أو لن تلعب ليفربول يحذر سواريز: إما الاعتذار.. أو لن تلعب

إما أن يعتذر مهاجم أوروجواي لويس سواريز لنادي ليفربول، أو لن يلعب مجددا ولن يتم بيعه كذلك.

سواريز يرغب في الرحيل عن ليفربول، وقد أساء للنادي بحسب ما يؤمن به المدير الفني للفريق الأحمر برندن رودجرز.

وطالب رودجرز من سواريز أن يعتذر، ورفض المهاجم الدولي المرغوب في ريال مدريد وأرسنال.

وجدد ليفربول تحذيره للاعب في بيان نقله رودجرز يوم الاثنين وبثه النادي عبر موقعه الالكتروني.

وقال رودجرز: "حدث الكثير في الفترة الماضية.. أكدنا في بيان رسمي أن اللاعب يجب أن يعتذر، ولم يحدث".

وتابع "لا يوجد مشكلة بيني واللاعب.. لكن هناك معايير واضحة وأخلاق ثابتة في ليفربول".

وأتم "بناء على ذلك، إما أن يعتذر.. أو لن يلعب مجددا، لن نجد حلا للمشكلة.. القصة بهذه البساطة".

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