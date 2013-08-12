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طرح 2000 طن سولار و279 طن بنزين و28616 أسطوانة بوتاجاز

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طرح 2000 طن سولار و279 طن بنزين و28616 أسطوانة بوتاجاز طرح 2000 طن سولار و279 طن بنزين و28616 أسطوانة بوتاجاز

صرح صلاح عبد المجيد محافظ قنا، بأنه تم طرح كمية من الوقود لهذا اليوم بلغت 2000 طن من السولار و140 طنا من البنزين 80 و84 طن بنزين 90 و55 طنا من البنزين 92 بجميع محطات الوقود، بالإضافة إلى توزيع عدد 28 ألفا و616 أسطوانة بوتاجاز بجميع مستودعات المحافظة.

وأكد عبد المجيد أنه يتم توزيع المواد البترولية على محطات الوقود عن طريق لجان للإشراف على محطات الوقود بجميع أنحاء المحافظة على أن يقوم الأستاذ على جابر وكيل وزارة والتجارة الداخلية بالمتابعة اليومية للوارد من مختلف الأصناف البترولية وتوزيعها على المحطات بنسب تتناسب مع حجم المعدات وتعداد السكان وذلك للقضاء على السوق السوداء والحد من مشكلة نقص الوقود بالمحافظة.

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مصر 365

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