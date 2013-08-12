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"المعلمين المستقلة" بأسيوط: أكثر من 300 مدرس يتغيبون عن مدارسهم للمشاركة في اعتصامات "الإخوان"

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"المعلمين المستقلة" بأسيوط: أكثر من 300 مدرس يتغيبون عن مدارسهم للمشاركة في اعتصامات "الإخوان" "المعلمين المستقلة" بأسيوط: أكثر من 300 مدرس يتغيبون عن مدارسهم للمشاركة في اعتصامات "الإخوان"

كتب : سعاد أحمد منذ 14 دقيقة

استنكرت "نقابة المعلمين المستقلة" بأسيوط، غياب المئات من معلمي المحافظة عن مدارسهم، للاعتصام بميداني "رابعة العدوية"، و"النهضة" بالقاهرة، دون احتساب هذه الأيام "غياب"، في ظل تقاعس وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة عن اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه هؤلاء المعلمين "المتغيبين عن عملهم".

وقال مصدر بالنقابة المستقلة، إن هناك دلائل تؤكد غياب أكثر من 300 معلم ومدير مدرسة ومدير إدارة عن عملهم للأسبوع الخامس على التوالي وانضمامهم لاعتصام الإخوان في "رابعة العدوية" و"ميدان النهضة".

وأضاف أن نقابة المعلمين المستقلة بالمحافظة، تستنكر هذا الأمر، مطالبة بضرورة تحرك المسؤولين لفتح باب التحقيق، مشيرًا إلى أن النقابة بصدد تقديم بلاغ إلى المحامي العام بأسيوط وسكرتير عام المحافظة ووكيل وزارة التربية والتعليم لاستدعاء هؤلاء المعلمين من مقرات الاعتصام وعودتهم إلى أعمالهم.

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