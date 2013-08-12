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أربعة نجوم تلمع فى الماراثون الرمضانى

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أربعة نجوم تلمع فى الماراثون الرمضانى أربعة نجوم تلمع فى الماراثون الرمضانى

كتب : الوطن منذ 31 دقيقة

مسلسل نيران صديقة

كعادته يقدم الماراثون الرمضانى كل عام مفاجآت كثيرة ويصعد من خلاله بعض الممثلين نحو منطقة خاصة من التألق.. وفى رمضان هذا العام تألق طارق لطفى فى مسلسل «حكاية حياة» ليضيف إلى رصيده الفنى.. وأثبت التونسى ظافر العابدين أنه موهبة مميزة وممثل يحمل طرازاً خاصاً لا يستهان به فى مسلسل «نيران صديقة».

أما أحمد فهمى القادم من عالم الغناء فصنع قاعدة جماهيرية بدور الشيخ حسن فى مسلسل «الداعية».. وأخيراً نجح نضال الشافعى فى تغيير جلده والخروج من عباءة الكوميديا بدور «أدهم» الشرير الانتهازى فى مسلسل «الشك».. «الوطن» التقت مع النجوم الأربعة..

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