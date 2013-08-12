العيد ينعش تأجير الدبابات بكورنيش جازان

خالد شريفي (جازان)
أنعش العيد أماكن تأجير الدبابات النارية على الكورنيش الشمالي بجازان بسبب تزايد الطلب عليها من قبل المتنزهين خصوصا من فئتي الصغار والشباب، وتزايدت ساعات العمل هناك وتواصلت ليلا ونهارا، وأكد العامل ياسر أحمد أن أيام الأعياد هي ساعات الذروة لديهم إذ يتواصل العمل من بعد صلاة العصر إلى ساعات الصباح الأولى في اليوم التالي، مما يتطلب جهدا مضاعفا لجميع ملاك الدبابات المتواجدين وفق النقاط المحددة من قبل الأمانة لهم، مشيرا إلى أن أسعار التأجير لم تزد عن الأيام العادية.إلا أن المواطن خالد العامري كان له رأي مخالف، إذ أكد أن أسعار التأجير زادت لدى بعض محال التأجير بمعدل طفيف، وقال «بعد أن كان التأجير 10 ريالات للدباب الصغير و15 للدباب المتوسط و20 للدباب الكبير زادت بين 5 و10 ريالات لكل فئة، وكذلك تقلص وقت التأجير من 15 دقيقة إلى 10 دقائق لدى البعض منهم».من جهته، أكد المواطن بندر الواصلي على أهمية متابعة الآباء لأبنائهم أثناء لهوهم على الدبابات نظرا لأنها ألعاب خطيرة جدا في حالة عدم التقيد بالأماكن المحددة وكذلك تجاوز السرعات أيضا أثناء التزاحم، لافتا إلى أن المتابعة هنا مطلوبة من قبل عمال المحال وأولياء الأمور.