بلدية عجمان تنجز مشاريع عمرانية بـ44.5 مليون درهم

أنجزت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مشاريع عمرانية وذلك بتكلفة 44.5 مليون درهم وذلك ضمن المشاريع التي تنفذها الدائرة للعام الحالي كما يأتي تنفيذ المشاريع الجديدة لمواكبة الطفرة العمرانية والزيادة السكانية التي تشهدها الامارة.

مشاريع عمرانية

وافاد يحيى ابراهيم احمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بأن الدائرة تقوم حاليا بتنفيذ العديد من المشاريع العمرانية الجديدة اضافة الى مواصلة العمل في مشاريع البنية التحتية من طرق وجسور وانفاق جديدة مشيرا أن الدائرة انجزت خلال العام الحالي مشروع مبني سكن عمال بلدية المنامة بتكلفة 1.8 مليون درهم وبلغت نسبة الانجاز في المشروع 80.

وانشاء مشروع حديقة النسيم في منطقة المنامة بتكلفة مليون درهم، وانجاز مشروع حديقة الورقاء في منطقة مصفوت بتكلفة مليوني درهم، كما تم انجاز مشروع مسجد ومدرسة لتحفيظ القران الكريم ومسكن لإمام المسجد بتكلفة 5.5 ملايين درهم.

ومن أبرز المشاريع العمرانية والتي يجري العمل فيها على قدم وساق والخاصة بإسكان المواطنين وهي تشييد 20 وحدة سكنية جديدة في منطقة الحميدية بتكلفة 20 مليون درهم على نفقة رجل البر والاحسان عبيد الحلو وبلغت الآن نسبة الانجاز في المشروع40%، كما يجري العمل في انشاء 15 حضانة بتكلفة 3 ملايين درهم وبلغت نسبة النجاز في المشروع 30%.

رقابة

وحول الرقابة على كافة المشاريع العمرانية الجاري تنفيذها في الامارة ذكر مدير عام دائرة البلدية والتخطيط أن الدائرة اصدرت خلال العام الحالي حزمة من القوانين واشتراطات الأمن والسلامة وإلزام كافة شركات العاملة في مجال المقاولات والمكاتب الاستشارية بضرورة توفير اشتراطات ومعايير الأمن والسلامة خلال تنفيذ المشاريع المختلفة ولا تهاون في هذا الأمر.

كما يتم إلزامهم بالعمل وفق المعايير العالمية لمواصفات البناء ويعمل علي هذا الجانب عمل مختبر رقابة البناء في عملية فحص مواد البناء المختلفة موكدا وجود رقابة صارمة ومتابعة يومية من قبل المهندسين والفنيين لمتابعة سير العمل في المشاريع العمرانية المختلفة كما هنالك تعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني فيما يخص تسليم شهادة الانجاز وهذا الأمر لا يتم الأبعد التأكد من قبل الدفاع المدني من وجود كافة متطلبات الأمن والسلامة.

..وتوقع عقداً لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع خط الري بـ 5 ملايين

وقعت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عقداً لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع خط الري بعجمان مع إحدى الشركات الكبرى المتخصصة بأعمال البنية التحتية وبلغت قيمة العقد 5 ملايين درهم.

ووقع العقد يحيى ابراهيم احمد المدير العام والمهندس بهاء الدين صلاح مدير عام الشركة المنفذة للمشروع. ويأتي تنفيذ المشروع بتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بغرض توفير المياه اللازمة لري المسطحات الخضراء بالإمارة بما يترجم استراتيجيات الدائرة بزيادة نسبة المساحات الخضراء بالإمارة لإضفاء السمة الجمالية والسياحية عليها وتوفير الأجواء الصحية البيئية فيها.

ووفق العقد المبرم بين الدائرة والشركة ستقوم الأخيرة بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بإنشاء شبكة خط مياه الري للمسطحات الخضراء والأشجار الموزعة في شوارع المدينة بطول 3400 متر وبأقطار 500 و400 م.

وكذلك إيصال مياه الصرف الصحي المعالجة إلى شبكة الري بالمدينة للاستفادة منها في ري المسطحات الخضراء في الجزر الوسطية وجوانب الشوارع ومداخل الإمارة، حرصا منها على توعية وتثقيف المجتمع الزراعي وتوجيهه لوقف الهدر في ضخ المياه الجوفية بما فيه استنزاف مخزون المياه فيها بمختلف مناطق الإمارة حيث ستعمل من خلال ذلك على إغلاق الآبار المستخدمة للري حاليا.

أهمية

وأفاد يحيى إبراهيم أحمد مدير عام الدائرة بأن توقيع هذا العقد هام ومفيد للإمارة ويأتي ترجمة لاستراتيجيات الدائرة في زيادة نسبة المساحات المزروعة بعجمان إلى 5% مشيرا إلى أن المشروع سيسهم في توفير كميات مياه كافية للمشاريع الزراعية فيها دون الحاجة لاستخدام المياه الجوفية موضحا بأنه تم تكليف إحدى الشركات الاستشارية الكبرى بدراسة المشروع وذلك تمهيدا للبدء به وبتنفيذه على مراحل متتالية.

وأضاف أن الدائرة تتوقع بعد تشغيل المرحلة الأولى توفير كميات من مياه الصرف المعالجة الصالحة للري بحوالي (4,500,000 جالون) يومياً .

وذلك لضخها لري المسطحات الخضراء مؤكدا أن هذا يسهم بسد العجز الحالي في توفير مياه الري لكافة المواقع المزروعة في إمارة عجمان مما يحقق استراتيجيات الدائرة في التوسع بزيادة المساحات الخضراء بالإمارة بنسبة تبلغ 5% من إجمالي المساحة الكلية لعجمان بعد انجاز المرحلتين الثانية والثالثة والتأكد من فاعلية الشبكة في توفير المياه اللازمة لري المساحات الخضراء فيها على أوسع نطاق.

متابعة

افاد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط حول سير العمل في مشروع جسري مشيرف وجسر النعيمة بأن العمل يجري على قدم وساق كما يسير حسب الخطة الموضوع اضافة الي مواصلة الدائرة في انجاز وتكملة بقية مشاريع البنية التحتية من انشاء طرق جديدة في الاحياء السكنية.