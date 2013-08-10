حميد النعيمي يتلقى تهاني رؤساء ومديري الدوائر

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، صباح أمس، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك الذين توافدوا على قصر الزاهر لتقديم التهاني بهذه المناسبة الإسلامية الجليلة، وتقبل التهاني إلى جانب سموه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان التهاني مع مهنئيه من الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين، كما تقبل سموه التهاني من رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والهيئات الثقافية والرياضية والشبابية والشركات العاملة بالدولة.

وتقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، التهاني من الشيخ أحمد بن صقر النعيمي رئيس دائرة الجمارك والموانئ رئيس المنطقة الحرة برأس الخيمة، وأسامة سعيد سلمان نائب رئيس جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا.

كما تقبل سموه التهاني من كبار رجالات الدولة وأعيان البلاد وجموع المواطنين والمقيمين، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بهذه المناسبة الكريمة.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري بعجمان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.