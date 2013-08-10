أوبرا تتهم متجر سويسري بالعنصرية

أطلقت المذيعة العالمية المشهورة وأغنى نساء العالم “أوبرا وينفري” تصريحات حول تعرضها لموقف “بالعنصرية” خلال زيارتها للعاصمة السويسرية زيورخ الأسبوع الماضي.

إذ قالت المذيعة الأمريكية في مقابلة مع برنامج “Entertainment Tonight” إنها دخلت خلال زيارتها إلى أحد المحال التجارية استفسرت عن حقيبة من البائعة لتلقي نظرة على الحقيبة التي يصل سعرها إلى 38 ألف دولار، إلا أن البائعة رفضت قائلة إنها ثمينة ولن تتمكني من دفع ثمنها، ورفضت أن تريها الحقيبة بعد محاولات متكررة من أوبرا لإقناعها برغبتها بتمعن الحقيبة.

وأضافت “لم أكن أبدو على غير طبيعتي ولكن من الواضح أن البائعة لم تعرف من أنا إذ أن برنامجي لا يعرض في سويسرا.”

ورغم أن أوبرا لم تذكر اسم المحل التجاري خلال المقابلة، إلا أن متجر Trois Pommes أصدر بياناً أشار فيه المدير ترودي غوتيز إلى أن “بائعتنا شعرت بالحرج من السعر الباهظ للحقيبة، لذا رغبت بأن تري أوبرا نفس الموديلات الأقل ثمناً”، وأضاف لم يكن للعنصرية علاقة بالموضوع بأي شكل من الأشكال.

CNN