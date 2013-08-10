أخبار عاجلة

أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. أونا

أوبرا تتهم متجر سويسري بالعنصرية

Google+ Print
أوبرا تتهم متجر سويسري بالعنصرية أوبرا تتهم متجر سويسري بالعنصرية

أطلقت المذيعة العالمية المشهورة وأغنى نساء العالم “أوبرا وينفري” تصريحات حول تعرضها لموقف “بالعنصرية” خلال زيارتها للعاصمة السويسرية زيورخ الأسبوع الماضي.

إذ قالت المذيعة الأمريكية في مقابلة مع برنامج “Entertainment Tonight” إنها دخلت خلال زيارتها إلى أحد المحال التجارية استفسرت عن حقيبة من البائعة لتلقي نظرة على الحقيبة التي يصل سعرها إلى 38 ألف دولار، إلا أن البائعة رفضت قائلة إنها ثمينة ولن تتمكني من دفع ثمنها، ورفضت أن تريها الحقيبة بعد محاولات متكررة من أوبرا لإقناعها برغبتها بتمعن الحقيبة.

وأضافت “لم أكن أبدو على غير طبيعتي ولكن من الواضح أن البائعة لم تعرف من أنا إذ أن برنامجي لا يعرض في سويسرا.”

ورغم أن أوبرا لم تذكر اسم المحل التجاري خلال المقابلة، إلا أن متجر Trois Pommes أصدر بياناً أشار فيه المدير ترودي غوتيز إلى أن “بائعتنا شعرت بالحرج من السعر الباهظ للحقيبة، لذا رغبت بأن تري أوبرا نفس الموديلات الأقل ثمناً”، وأضاف لم يكن للعنصرية علاقة بالموضوع بأي شكل من الأشكال.

CNN

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا