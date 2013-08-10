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إخماد حريق هائل فى مصنع للبتروكيماويات شرق الجزائر

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إخماد حريق هائل فى مصنع للبتروكيماويات شرق الجزائر إخماد حريق هائل فى مصنع للبتروكيماويات شرق الجزائر

نجحت عناصر الإطفاء والعمال فى إخماد حريق هائل اندلع ظهر اليوم الجمعة بالقرب من شعلة وحدة الايثيلين بمصنع للبتروكيماويات فى ولاية سكيكدة الواقعة على مسافة 500 كيلومتر شرق الجزائر.

ونقلت صحيفة "الوطن" الجزائرية فى موقعها الإلكترونى عن عمال بالمصنع قولهم ان الحريق نجم عن امتداد السنة النيران التى كانت تنبعث من الشعلة لتصل إلى براميل تصريف النفط المخزن بالقرب من الشعلة.

وأوضحت المصادر، أن وجود إعشاب مجففة ساعد على انتشار النيران على مساحة واسعة. كما أشارت أن تدخل عناصر قوة الاحتياط وعمال المصنع منع الكارثة، بعدما نجحوا فى إخماد الحريق بعد ثلاث ساعات.

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