الكويت تهنّئ سنغافورة بالعيد الوطني

كونا- بعث سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، ببرقية تهنئة الى رئيس جمهورية سنغافورة توني تان كينغ يام، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية، وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

>وهنأ سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد الرئيس السنغافوري، معبرا عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية.

>وبعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم برقية تهنئة إلى رئيسة البرلمان في جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب.

>كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ببرقية تهنئة مماثلة.

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