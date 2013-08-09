ضبط طالب ابتز إحدى الفتيات عبر الإنترنت بالشرقية

تمكن ضباط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق من ضبط طالب لقيامه بإبتزاز إحدى الفتيات من خلال الإنترنت.

وكان ضباط إدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، قد تلقوا بلاغاً من أحد المواطنين بقيام مستخدم بعض الحسابات بموقع التواصل الإجتماعى (فيسبوك) على شبكة الإنترنت بإرسال رسائل بريد إلكترونى لنجلته تتضمن عبارات سب وقذف وتشهير وتهديد بإيذائها، وطلب خمسمائة آلف دولار للكف عن إرسال تلك الرسائل، مما أصابها بأضرار جسيمة.

وبالبحث والتحرى تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو إبراهيم ع.ع (25سنة طالب) مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبحوزته هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، واستخدام الهاتف المحمول المضبوط بحوزته فى الإتصال بالمجنى عليها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.