إقبال متزايد على الحدائق والمتنزهات فى أسيوط فى ثانى أيام العيد

بدأت الحدائق العامة والمتنزهات بمحافظة أسيوط استقبال المواطنين فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث بدأت العائلات اليوم الذهاب إلى هذه الحدائق تجنبا لزحام أول أيام العيد.

وتعتبر محافظة أسيوط واحدة من المحافظات التى تقل فيها الحدائق والمتنزهات، حيث إن الحديقة العامة الوحيدة بالمحافظة هى حديقة "الفردوس" والتى لا يوجد فيها سوى بعض الملاهى التقليدية العادية، ولكنها تعتبر متنفسا للأسر الفقيرة والمتوسطة بالمحافظة.

ويعتبر الكثيرون محافظة أسيوط من المحافظات المظلومة فيما يخص الحدائق والمتنزهات وإن كان اللواء نبيل العزبى محافظ أسيوط الأسبق، قد حاول أن يصنع عددا من المتنزهات الصغيرة على النيل وترعة الإبراهيمية، ولكن الأيام لم تمهله أن يكمل ما بدأ بعد تركه للمحافظة عقب ثورة 25 يناير، وهناك أيضا عدد محدود من المتنزهات الخاصة المملوكة لبعض رجال الأعمال والتى تتميز بموقعها الموازى لنهر النيل إلا أن أسعارها وأسعار المشروبات والمأكولات فيها جعلتها لطبقة خاصة من أبناء المحافظة، فضلا عن وجود عدد من البواخر السياحية التى تحاول جذب المواطنين بتخفيض أسعارها هذا العام، أما العبارات النهرية المملوكة للدولة والقوارب الصغيرة فهى وسيلة التنزه فى النيل وأرخصها.

وفى السياق نفسه أعلن جمال آدم، سكرتير عام محافظة أسيوط، فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة ، عن تجهيز كافة الحدائق والمتنزهات والعبارات النهرية بالمحافظة، لاستقبال المواطنين فى إطار احتفالات المحافظة بعيد الفطر، مضيفا أن تعليمات صدرت لكافة الوحدات المحلية بإلغاء كافة إجازات رؤساء المدن والأحياء ومسئولى الحدائق، وإنهاء أعمال الصيانة، مشيراً إلى التنسيق مع الصحة لتوفير سيارات الإسعاف الطائر بجوار الحدائق العامة والمتنزهات، ليكون مستعدا لنقل أى حالات إلى المستشفيات القريبة.

وكلف "آدم" رؤساء الأحياء بالاهتمام بنظافة وجمال الحدائق والحفاظ على الأشجار والمسطحات الخضراء مع الرى المستمر لها حفاظاً على نضارتها ورونقها.

فيما طالب المواطنون المترددون على الحدائق العامة بأن يكون هناك أكثر من حديقة عامة، حتى يتمكنوا من التنزه والاستمتاع بالأعياد والمناسبات التى يكون فيها عدد كبير من التجمعات.

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