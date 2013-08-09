أخبار عاجلة

محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"وفد" الإسماعيلية يلتقى مدير الأمن لتقديم التهنئة بعيد الفطر

Google+ Print
"وفد" الإسماعيلية يلتقى مدير الأمن لتقديم التهنئة بعيد الفطر "وفد" الإسماعيلية يلتقى مدير الأمن لتقديم التهنئة بعيد الفطر

قال أشرف العاصى، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسماعيلية، إن وفدا من لجنة الحزب بالإسماعيلية، ضم كلا من صلاح الصايغ عضو الهيئة العليا بالحزب، وسماح عرفة رئيسة لجنة المرأة، وعبد العزيز شوقى رئيس لجنة التل الكبير، زاروا مديرية أمن الإسماعيلية للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

والتقى الوفد باللواء محمد العنانى مدير أمن الإسماعيلية، والضباط والجنود بمديرية الأمن، وتم تقديم التهنئة لـ"العنانى" بتولى منصبه الجديد كمدير للأمن، آملين فى مزيد من الأمن والأمان لمواطنى الإسماعيلية تحت قيادته.

كما ناقشة اللجنة العديد من القضايا الأمنية الشائكة التى تؤرق المواطن الإسماعيلاوى، وانتهى اللقاء بوعد أن الإسماعيلية ستشهد عهدا غير مسبوق بعودة الأمن والأمان والاستقرار للمواطن، وإعلاء حكم القانون، مؤكدا أن الشرطة فى خدمة الشعب، وتحتاج للمساندة وتضافر الجهود من أبناء الإسماعيلية المخلصين، وجميع القوى الوطنية والأحزاب السياسية، من أجل الصالح العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365