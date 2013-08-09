أمير المدينة يتقدم المصلين ويستقبل المشايخ والأهالي

خالد الجابري (المدينة المنورة)

تقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة المصلين يوم أمس، في صلاة العيد بالمسجد النبوي.واستقبل سموه بعد أدائه الصلاة نائب الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ عبدالعزيز الفالح ومشايخ وأئمة المسجد النبوي، وتبادل معهم التهاني بهذه المناسبة السعيدة داعياً المولى عز وجل أن يعيدها على الجميع بالخير والبركة.كما استقبل سموه بقصر سلطانة جموعاً من أهالي منطقة المدينة المنورة، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، الذين قدموا التهاني لسموه بحلول عيد الفطر المبارك.وعبر الجميع عن تهانيهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو النائب الثاني - حفظهم الله - بهذه المناسبة.حضر الاستقبال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي ورئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه وأمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد طاهر وعدد من المسؤولين.وفي السياق ذاته، أجرى سمو أمير منطقة المدينة المنورة زيارة معايدة لعدد من أهالي المدينة المنورة.