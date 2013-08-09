تعرفى على 12 عَرَضا تظهر على طفلك المكتئب

هو مرض يؤدى إلى الشعور بالحزن واليأس والعجز والخمول ونقص الطاقة وعدم الرغبة فى مزاولة الأنشطة التى كان الطفل فى السابق يرغبها أو يحبها.

أشارت د.نهى أبو الوفا، استشارى طب الأطفال قصر العينى، زميل الجمعية المصرية لطب الأطفال والمبتسرين، عضو الجمعية العربية للحساسية والمناعة، إلى إن أعراض الاكتئاب تظهر على الطفل على هيئة عدة نقاط وهى كالتالى:

- الانسحاب الاجتماعى: حيث يبدأ الطفل بالانفصال عن الآخرين ويعتزلهم ويفضل النشاطات الذاتية والصمت والسكون.

> - عدم الرغبة فى مزاولة الحياة الطبيعية: مثل الذهاب إلى المدرسة أو الخروج مع العائلة أو ممارسة الأنشطة اليومية.

> - الشعور بالذنب وبأنه غير محبوب ولديه تدن فى مفهوم الذات.

> - شعور بقلة الحيلة والعجز فى مواجهة مشاكل الحياة والناس، وهو متشائم، فيتوقع الأسوأ دائما، ويشكو باستمرار.

> - عدم إبداء أى مظاهر للفرح والسرور، فلا يضحك ولا يبتسم إلا نادراً ولديه حزن عميق وسرعة البكاء دون سبب.

- إظهار أنماط من التأرجح المزاجى، مثل جدية زائدة بعد الإهمال.

> - ظهور اضطرابات فى النوم والتغذية مثل: الأرق والإرهاق الشديد أو النوم الكثير، وفقدان الشهية أو زيادتها.

> - فقدان التركيز وتشتت الانتباه فالطفل المكتئب لا يستطيع الصبر على نشاط معين سوى فترة بسيطة ولا يكمله.

> - تدهور المستوى الدراسى بصورة مفاجئة.

> - إهمال المظهر الخارجى وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والملابس وغيرها.

> - الحساسية الزائدة، فمن السهل جرح مشاعره.

- الشعور برغبة فى الموت قد تبلغ محاولة الانتحار فى حالة الاكتئاب الشديد.

أكدت نهى أن الطفل الذى تنطبق عليه خمسة أو أكثر من أعراض الاكتئاب السابقة لمدة تزيد عن أسبوعين يعتبر مصاباً بالاكتئاب، ويجب استشارة طبيب متخصص.