النصر الإماراتي يعرض 3 مليون يورو لضم مهاجم نيجيريا

يعرض النصر الإماراتي ما يوازي الـ3 ملايين يورو لقنص خدمات المهاجم النيجيري بيتر أودمينجي لاعب وست برومتش ألبيون الإنجليزي.

جاء ذلك في تقرير بثته صحيفة الاتحاد الإماراتية يوم الخميس، مؤكد أن النصر يسعى لحسم الصفقة خلال أيام قليلة.

وكان نادي وست برومتش قد رفض عرضا من النادي الإماراتي لضم أودمينجي مقابل ما يوازي مليون ونصف يورو.

اللاعب النيجيري يبلغ من العمر 32 عاما، وقد مثل أندية لوموكوتيف موسكو الروسي وليل الفرنسي، ويلعب لوست برومتش منذ عام 2010.

ويمثل اللاعب منتخب النسور الخضراء منذ عام 2002، وقد لعب لبلاده 55 مباراة وسجل 9 أهداف فقط.