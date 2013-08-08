ما الأضرار الصحية التى تلحق الأم الحامل بتوأم

تسأل قارئة.. علمت من الطبيب أننى حامل بتوأم.. فهل هناك مضاعفات قد تلحق الطفل نتيجة كثرة عدد الأجنة وكيف يمر حملى بسلام؟.

يجيب على هذا التساؤل دكتور جورج يواقيم، استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا: الحمل بتوأم يعرض الأم للعديد من المشاكل كإمكانية حدوث إجهاض مع وجود عيوب خلقية للجنين وإمكانية حدوث وفاة للجنين، وقد يكون الطفل ناقص الوزن مع إمكانية حدوث أنيميا للأم ومشاكل بالمشيمة، إن لم تتابع الأم الحمل وفى أيام كثيرة يتخذ الجنين أوضاع غير مألوفة، وقد تعانى الأم من فقر الدم لذا عليها أن تكون حريصة وتتابع الطبيب.

ويتابع يواقيم، أن الحامل بالتوأم تحتاج لمقدار 300 سعر حرارى زائد عن المرأة الحامل بجنين واحد، مع ضرورة الحرص على تناول البروتينات والفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية، فالحمل بتوأم يتطلب نوع من الرعاية الصحية بالمريضة والأم الحامل حتى يمكنها متابعة حملها بسلام مع ضرورة الإكثار من مراقبة الحمل وتجنب المجهود الزائد التى قد تتعرض له المرأة الحامل، حتى لا يتعرض الحمل للخطر ويمكن الكشف عما إذا كانت المرأة حامل بتوأم أم لا بإجراء آشعة موجات فوق الصوتية مع ضرورة المتابعة عند الطبيب.