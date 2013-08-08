الحلقة (29) من "فرعون": "رجب" يطالب "سحر" بترك البلاد وعدم المساس بـ"إبراهيم"

كتب : أمل القاضي منذ 7 دقائق

في الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل "فرعون"، تتأزم العلاقة بين "رجب" و"سحر"، حيث يطالبها بالسفر خارج البلاد وإقامة مشاريع وحياة جديدة خاصة بها، وذلك بسبب خوفه على ابن شقيقته "إبراهيم" منها، بعد أن استدرجته وجعلته يعصي خاله وينفذ أعمال خاصة بها دون إخبار خاله، ويهددها "رجب" بالانتقام منها إذا لم تستجب لمطلبه.

بينما ترفض "سحر" حديث "رجب"، وتحذره من المساس بها وتهدده بشراء رجاله بالمال والعمل ضده، ويغضب "إبراهيم" عندما يعلم أن "صفوت دهشان" يتردد على منزل "سحر" باستمرار، وتحاول "ماجي" إيهامه بوجود علاقة سرية بينهما، وتخبره بأنه يزورها من الباب الخلفي للمنزل، وهو نفس الباب الذي يدخل منه "إبراهيم".

المسلسل بطولة خالد صالح، وجومانا مراد، ودينا، وأحمد فؤاد سليم، والفنان السوري عبدالحكيم قطيفان، ومن تأليف عمرو الشامي وياسر عبدالمجيد، وإخراج محمد علي ووائل إحسان، ومن إنتاج شركة تريلر للإنتاج الفني والتوزيع.