أخبار عاجلة

بالصور- السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية -
جرعة هيروين زائدة وراء وفاة سائق بأكتوبر -
مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة -
حل لغز اختفاء طفلة بمنشأة القناطر.. "الخاطف والدها" -
خالد الصاوي يتقدم ببلاغ ضد شركة إنتاج بسبب "فوبيا" -
مرصد الإسلاموفوبيا يرحب بتأسيس معهد بجامعة همبولدت الألمانية لتأهيل الأئمة -
المتحدث العسكري: مقتل 6 إرهابيين والقبض على 29 مشتبه بهم في سيناء -
الصحة: تدريب ٥٤٠ عضو تمريض على إنعاش القلب الرئوي -
مقتل 9 أشخاص إثر انفجار في منزل بشمال الصين -
ضبط 10 كيلو بانجو بمحجر زلط في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (29) من "فرعون": "رجب" يطالب "سحر" بترك البلاد وعدم المساس بـ"إبراهيم"

Google+ Print
الحلقة (29) من "فرعون": "رجب" يطالب "سحر" بترك البلاد وعدم المساس بـ"إبراهيم" الحلقة (29) من "فرعون": "رجب" يطالب "سحر" بترك البلاد وعدم المساس بـ"إبراهيم"

كتب : أمل القاضي منذ 7 دقائق

في الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل "فرعون"، تتأزم العلاقة بين "رجب" و"سحر"، حيث يطالبها بالسفر خارج البلاد وإقامة مشاريع وحياة جديدة خاصة بها، وذلك بسبب خوفه على ابن شقيقته "إبراهيم" منها، بعد أن استدرجته وجعلته يعصي خاله وينفذ أعمال خاصة بها دون إخبار خاله، ويهددها "رجب" بالانتقام منها إذا لم تستجب لمطلبه.

بينما ترفض "سحر" حديث "رجب"، وتحذره من المساس بها وتهدده بشراء رجاله بالمال والعمل ضده، ويغضب "إبراهيم" عندما يعلم أن "صفوت دهشان" يتردد على منزل "سحر" باستمرار، وتحاول "ماجي" إيهامه بوجود علاقة سرية بينهما، وتخبره بأنه يزورها من الباب الخلفي للمنزل، وهو نفس الباب الذي يدخل منه "إبراهيم".

المسلسل بطولة خالد صالح، وجومانا مراد، ودينا، وأحمد فؤاد سليم، والفنان السوري عبدالحكيم قطيفان، ومن تأليف عمرو الشامي وياسر عبدالمجيد، وإخراج محمد علي ووائل إحسان، ومن إنتاج شركة تريلر للإنتاج الفني والتوزيع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس