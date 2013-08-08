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بالصور| العرض الخاص لفيلم "نظرية عمتي"

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بالصور| العرض الخاص لفيلم "نظرية عمتي" بالصور| العرض الخاص لفيلم "نظرية عمتي"

كتب : هشام أمين الخميس 08-08-2013 18:59

أقامت أمس، شركة "نيو سينشري ودولار فيلم"، عرضا خاصا لفيلم "نظرية عمتي"، بحضور أبطال العمل حسن الرداد وحورية فرغلي ولبلبة، كما حرص على حضور العرض الخاص لتهنئة أبطال العمل كل من الأب بطرس دنيال والفنانة إيمي سمير غانم ونهلة سلامة ومروة عبدالمنعم والفنانة الشابة منة عرفة.

فيلم "نظرية عمتي" يدور حول مذيع مشهور يقدم برنامج توك شو، ويتعرض للعديد من المفارقات بسبب شهرته وازدياد معجباته، ويقرر السفر للخارج في الوقت الذي يعتمد فيه على عمته "لبلبة" في العديد من شؤون حياته، الفيلم من تأليف عمر طاهر وإخراج أكرم فريد.

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