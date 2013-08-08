وفد من كنيسة العذراء بالخارجة يقدمون التهنئة لمحافظ الوادى الجديد

استقبل اللواء محمود خليفة محافظ الوادي الجديد وفد من كنيسة السيدة العذراء بالخارجة برئاسة القمص بيشوى المحرقي راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة .

صرح نبيل البري مدير عام العلاقات العامة والإعلام بأن القمص بيشوي راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة حضر لتهنئة المحافظ وشعب الوادي الجديد بعيد الفطر المبارك، متمنياً لجميع أهالي المحافظة كل الخير والسلام والمحبة وأن يعم المحافظة التقدم والازدهار .

وأكد البري بأن اللواء المحافظ عبر عن سعادته بهذه التهنئة والتي تؤكد علي سلامة وقوة النسيج الوطني المصري بين أبنائه من المصريين والذي سيظل متماسكاً مهما حدث من محاولات لإشعال فتنة بينهم وهذه الزيارة أبلغ تعبير علي المحبة والمودة الراسخة بين أبناء الشعب الواحد علي مر العصور .