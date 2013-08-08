"صحة الإسكندرية": عودة العمل بالمستشفى "الميرى" عقب تأمينها

أكد الدكتور أسامة أبو السعود، مدير مستشفى الميرى، على عودة العمل بمستشفى الأميرى الجامعى بالإسكندرية وإلغاء قرار الغلق، عقب استجابة الجيش والشرطة ووصول قوات لتأمين المستشفى صباح اليوم.

وأشار أبو السعود، فى تصريحات خاصة باليوم السابع، إلى أن قرار تعليق العمل جاء بناء على ما تعرضت إليه المستشفى والعالمين فيها من اعتداءات متكررة، مما اضطر مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالإسكندرية باتخاذ هذا القرار، مؤكدا أن المستشفى عادت إلى مزاولة نشاطها الطبيعى.

من جانبه أشاد الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، على سرعة استجابة قوات الجيش والشرطة لمطالب العالمين بالمستشفى لتأمينها، مشيرا إلى الدور الهام الذى تقوم به المستشفى الأميرى الجامعى بالإسكندرية لخدمة المحافظة وما حولها من محافظات أخرى، لوجود جراحات متخصصة بها لا توجد بمستشفيات أخرى مثل جراحات المخ والصدر.

وكان اجتماع طارئ قد نظمه أطباء المستشفى بالأمس مع الدكتور محمد رفيق نقيب الأطباء بالإسكندرية، لبحث تداعيات الموقف الخطير من تكرار الاعتداءات على العاملين بالمستشفى والأطباء وكان آخرها الاعتداء على طبيبين بالأسلحة البيضاء وضرب ممرضة بمقعد فى الرأس أثناء الليلة الدامية التى شهدتها الإسكندرية أول أمس، فى الاشتباكات بين الإخوان وأهالى منطقة المنشية وبحرى، مما اضطر الإدارة إلى اتخاذ قرار تعليق العمل لحين تأمين المستشفى.