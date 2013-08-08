الرضاعة الطبيعية تقى من مرض الزهايمر

كتب : الوطن الخميس 08-08-2013 11:14

أثبتت نتائج دراسة حديثة أن الأمهات اللواتى يرضعن أطفالهن من الثدى هن أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر بمعدل الثلثين وذلك مقارنة بالأمهات اللواتى لم يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية.

وأكد الباحثون الذين قاموا بالدراسة من جامعة «كمبريدج» أنه كلما طالت مدة الرضاعة الطبيعية، تمتع جسم الأم بوقاية أكثر من المرض.

واعتمد تكنيك الدراسة على إجراء مقابلات شخصية مع 81 أماً بريطانية تتراوح أعمارهن ما بين 70 و100، ومن بينهن نساء مصابات بالزهايمر وأخريات غير مصابات.

ومن خلال هذه المقابلات، جمع الباحثون معلومات عن التاريخ الإنجابى لكل أم وتاريخ الرضاعة الطبيعية، ثم تم مقارنة كل هذه المعلومات مع تاريخ الرضاعة الطبيعية لعينة الدراسة وكشفت الدراسة عدداً من الروابط الواضحة بين الرضاعة الطبيعية ومرض الزهايمر.