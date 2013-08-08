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بالفيديو .. رونالدو يسقط مورينيو ويحرمه من الانتصار على الملكي

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بالفيديو .. رونالدو يسقط مورينيو ويحرمه من الانتصار على الملكي بالفيديو .. رونالدو يسقط مورينيو ويحرمه من الانتصار على الملكي

أسقط ريال مدريد فريق تشيلسي تحت قيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة ودية فجر الخميس.

وتقدم ريال مدريد عن طريق مارسيلو في الدقيقة 14 وتعادل راميرس لتشيلسي في الدقيقة 17.

وانتفض رونالدو ليحسم المباراة بهدفين في الدقيقتين 31 من ركلة ثابتة نفذها ببراعة و57 من خلال رأسية أسكنها شباك الإنجليز.

وحافظ رونالدو بهذا الفوز للملكي على سجله خاليا من الهزائم أمام مورينيو بعد الفوز عليه حين كان مدربا لبورتو في مباراة والتعادل مع في أخرى.

وكانت مشادة كلامية نشبت بين الطرفين عندما قال مورينيو إنه درب رونالدو الحقيقي في برشلونة قاصدا الأسطورة البرازيلية، فرد عليه مواطنه بأنه لن يبصق في طبق أكل فيه من قبل فهناك أشياء لا تستحف التعليق.

هدفه من ركلة ثابتة

هدفه بالرأس

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فيديو اليوم السابع

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