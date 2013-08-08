الأمانة تكمل الاستعدادات لاحتفالات «عيد طيبة 34»

عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)

أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة كافة الترتيبات والاستعدادات لاحتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام 1434هـ، والتي ستنطلق اعتبارا من أول أيام العيد تحت شعار «عيد طيبة 34» الذي سيقام بحديقة الملك فهد وحديقة النخيل وحديقة الأسواف ومخيم طريق السلام.وأوضح رئيس لجنة تجهيز مواقع الاحتفالات المهندس عدنان السيد وكيل الأمين للدراسات والإشراف بأن موقع الحفل الرئيسي والكائن في حديقة الملك فهد المركزية قد تم الانتهاء منه وتجهيزه مع تهيئة مسرح الاحتفال ومدرجات الجمهور، مشيرا إلى إنشاء مواقف إضافية للحضور بما يضمن استيعاب أكبر عدد من الحضور.وأكد مدير إدارة التشغيل والصيانة بأمانة منطقة المدينة المنورة المهندس هزاع محروس بأن الأمانة أنهت كافة الترتيبات والاستعدادات للمهرجان من خلال تركيب أعمدة الإنارة الملونة واللوحات التي تبرز الصورة المميزة للعيد في عدة مواقع منها (الدائري الثاني، طريق السلام، طريق الملك عبدالعزيز، طريق المطار، طريق عمر بن الخطاب، طريق خالد بن الوليد، طريق أبو بكر الصديق، طريق الملك فهد، طريق الهجرة) بالإضافة لموقع الحفل داخل حديقة الملك فهد والسوق الشعبي داخل الحديقة وحديقة النخيل وحديقة الأسواف ومركز الأمير سلطان وإنارة جبل أحد.