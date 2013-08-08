استشارى: غير ثقافة الأسماك المملحة فى الأعياد وتناول الطازجة تسلم

أكد الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، أنه لا يمكن أن يمتنع شخص يحب الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة ما دام يحبها، واعتاد على أكلها، ولكن هناك طرق أخرى لإثناء الشخص عن تناوله لهذه الأسماك التى من الممكن أن تسبب له مشاكل معوية وصحية لا حصر لها.

ونصح بأنه لا يصح أن نمنع الشخص من تناول الأسماك المدخنة أو المملحة لأنها شهية، ولكن يجب أن نبدل من تفكير الإنسان المصرى فبدلا من ارتباط العيد عنده بالأسماك المملحة، يمكن أن يتناول الأسماك بطريقة طهى معينة مرتبطة به فقط.

وعلى عكس المتوقع من الممكن أن تقوم الأم بسلق السمك العادى، وهى طريقة جديدة لم تعتاد الأسرة على تناوله بها، أو القيام بشوى البعض منه، وهذه الطرق فى طهى السمك تجعله شهى وأقل خطرا، وأكثر فائدة.

وأضاف أنه من الأفضل أن يحاول الشخص التقليل بالتدريج عام وراء عام من تناول الأسماك المملحة، لما لها من خطر على الإنسان، خاصة بسبب طريقة التصنيع والحفظ هنا فى مصر، فيجب أن يكون الإنسان حريصا على صحته، وألا يخاطر بتناول هذه النوعيات من الأسماك التى تضر بالصحة بشدة، وقد تهدد بالتسمم أيضا.