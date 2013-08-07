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الحلقة (28) من "لعبة الموت": عاصم يهدد نايا بالانتقام

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الحلقة (28) من "لعبة الموت": عاصم يهدد نايا بالانتقام الحلقة (28) من "لعبة الموت": عاصم يهدد نايا بالانتقام

كتب : فاطمة النشابي منذ 23 دقيقة

تحدث مواجهة بين نايا وعاصم، في بداية أحداث الحلقة "28" من مسلسل "لعبة الموت"، وتخبره أن كريم سيساعدها ويقف بجانبها، كما تعلمه أنها ذهبت للشرطة، وأبلغتهم أنها تتلقي تهديدات منه، بينما يخبرها عاصم، أن والدتها وخالتها معه، و أنها تتحمل مسؤولية أي شئ يحدث لهما، ويطلب منها إرسال رسالة وداع إلى كريم، وبالفعل تقوم نايا بفعل ذلك، وتطلب منه أن ينساها وألا يتصل بها أو يبحث عنها.

يصل كريم لمنزل نايا ولا يجدها، بينما يخبر عاصم نايا أنه سينتقم منها، وسيجعلها تموت تدريجياً.

على الجانب الآخر، ترفض نهى زواج شقيقتها من سليم، بسبب حب الأخير لنايا، ويخبر سليم وإنجي، كريم، بما يحدث في الشركة، وأن نهى سعت لإغرائهما من أجل ترك شركته.

يجبر عاصم، نايا، على تناول حبوب منومة، بينما وافقت مي على الزواج من سليم.

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DMC

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