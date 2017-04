The Smurfs 2 يفشل في احتلال المرتبة الأولى

بالرغم من المنافسة الشديدة، لم يتمكن فيلم The Smurfs 2 من احتلال المرتبة الأولى على شباك التذاكر العالمي بسبب العودة المفاجئة لفيلم Pacific Rim إليها حيث حصد مبلغ 53 مليون دولار. أما الجزء الثاني من فيلم السنافر فجمع 52.5 مليون دولار في الوقت الذي تراجع فيه فيلم The Wolverine الى المرتبة الثالثة مع 38.5 مليون دولار، ودخل فيلم Snowpiercer مباشرة في المرتبة الرابعة مع 18 مليون دولار. وتراجع الفيلم الكرتوني Despicable Me 2 من المرتبة الثالثة الى الخامسة حيث سجّل 13.8مليون دولار.

في أميركا، دخل فيلم 2 Guns مباشرة في المرتبة الأولى حيث جمع مبلغ 27 مليون دولار على شباك التذاكر، وتراجع فيلم The Wolverine الى المرتبة الثانية مع 21.3 مليون دولار ودخل فيلم The Smurfs 2 مباشرة في المرتبة الثالثة حاصداً 17.5 مليون دولار. وتراجع فيلم The Conjuring من المرتبة الثانية الى الرابعة مع 13 مليون دولار، كما تراجع أيضاً فيلم Despicable Me 2 الى المرتبة الخامسة مع 10.1 مليون دولار وليصبح مجموع إيراداته 326.4 مليون دولار في أميركا.

الجمود يسيطر حالياً على شباك التذاكر في الإمارات العربية المتحدة بانتظار أفلام العيد ... فقد تمكن فيلم World War Z من الإحتفاظ بالمرتبة الأولى حيث شاهده 4567 شخص ودخل فيلم Guns, Girls and Gambling مباشرة في المرتبة الثانية مع 4406 مشاهد. وتقدم فيلم White House Down من المرتبة الخامسة الى الثالثة مع 3496 مشاهد. وتراجع فيلم Now You See Me الى المرتبة الرابعة حيث شاهده 3412 شخص، وعاد فيلم The Heat الى المرتبة الخامسة مع 3103 مشاهد.

في لبنان دخل فيلم Despicable Me 2 بقوة في المرتبة الأولى حيث شاهده 28822 شخص، وتراجع فيلم The Wolverine الى المرتبة الثانية مع 5815 مشاهد، كما تراجع أيضاً فيلم The Heat الى المرتبة الثالثة مع 3137 مشاهد. وبقي فيلم "حلوة كتير وكذّابة" في المرتبة الرابعة مع 1832 مشاهد وتراجع فيلم White House Down من المرتبة الثالثة إلى الخامسة حيث شاهده 1605 شخص.