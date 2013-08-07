بسكويت بالمربى

المقادير للعجينة:

-2 كوب دقيق

-4 ملعقة كبيرة نشاء

-نصف ملعقة صغيرة بايكنغ باودر

- نصف ملعقة صغيرة ملح

-1 ملعقة صغيرة هيل ناعم

- 1 كوب سكر ناعم الحبيبات

-10 ملعقة كبيرة زبدة ليّنة

-1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

-2 حبة كبيرة بياض البيض

- ثلاثة أرباع كوب مربى فراولة ومشمش

للتقديم: سكر ناعم بودرة

طريقة التحضير:

1- سخّني الفرن على حرارة 190 درجة مئوية، وأحضري صواني قصيرة الحافة، وضعي فيها ورق زبدة.

2- انخلي، على قطعة من الورق، الدقيق والنشاء و«البايكنغ باودر» والملح والهيل، اتركي هذا الخليط جانباً.

3- ضعي، في وعاء الخلاط، السكر والزبدة والفانيليا، وثبّتي المضرب الشبكي واخفقي على سرعة متوسّطة ليصبح الخليط هشاً، ثم أضيفي بياض البيض واخفقي.

4- ثبّتي مضرب التقليب، وأضيفي الدقيق، واخفقي ليختلط وتحصلي على عجينة متجانسة.

5- اقطعي العجينة الى جزأين أو ثلاثة، ليسهل فردها.

6- افردي، باستعمال النشّابة، العجينة لتصبح بسماكة 5 ملليمترات، واستعملي قطّاعة بسكويت لعمل دوائر من العجينة، ثم استعملي قطّاعة صغيرة لتفريغ وسط الدوائر لتصبح حلقات.

7- ضعي دوائر وحلقات البسكويت على الصينية، مع ترك مسافات بينها.

8-أدخلي البسكويت الفرن لمدة 8 إلى 10 دقائق ليصبح ذهبيّ اللون، ودعيه يبرد تماماً.

9- ضعي قليلاً من المربى على سطح قرص البسكويت، وضعي فوقه قطعة من البسكويت المفرغ من الوسط.

10- انثري السكر الناعم على البسكويت، وقدّميه.