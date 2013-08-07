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بسكويت بالمربى

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بسكويت بالمربى بسكويت بالمربى

المقادير للعجينة:
-2 كوب دقيق
-4 ملعقة كبيرة نشاء
-نصف ملعقة صغيرة بايكنغ باودر
- نصف ملعقة صغيرة ملح
-1 ملعقة صغيرة هيل ناعم
- 1 كوب سكر ناعم الحبيبات
-10 ملعقة كبيرة زبدة ليّنة
-1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
-2 حبة كبيرة بياض البيض
- ثلاثة أرباع كوب مربى فراولة ومشمش
للتقديم: سكر ناعم بودرة

طريقة التحضير:
1- سخّني الفرن على حرارة 190 درجة مئوية، وأحضري صواني قصيرة الحافة، وضعي فيها ورق زبدة.
2- انخلي، على قطعة من الورق، الدقيق والنشاء و«البايكنغ باودر» والملح والهيل، اتركي هذا الخليط جانباً.
3- ضعي، في وعاء الخلاط، السكر والزبدة والفانيليا، وثبّتي المضرب الشبكي واخفقي على سرعة متوسّطة ليصبح الخليط هشاً، ثم أضيفي بياض البيض واخفقي.
4- ثبّتي مضرب التقليب، وأضيفي الدقيق، واخفقي ليختلط وتحصلي على عجينة متجانسة.
5- اقطعي العجينة الى جزأين أو ثلاثة، ليسهل فردها.
6- افردي، باستعمال النشّابة، العجينة لتصبح بسماكة 5 ملليمترات، واستعملي قطّاعة بسكويت لعمل دوائر من العجينة، ثم استعملي قطّاعة صغيرة لتفريغ وسط الدوائر لتصبح حلقات.
7- ضعي دوائر وحلقات البسكويت على الصينية، مع ترك مسافات بينها.
8-أدخلي البسكويت الفرن لمدة 8 إلى 10 دقائق ليصبح ذهبيّ اللون، ودعيه يبرد تماماً.
9- ضعي قليلاً من المربى على سطح قرص البسكويت، وضعي فوقه قطعة من البسكويت المفرغ من الوسط.
10- انثري السكر الناعم على البسكويت، وقدّميه.

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سيدتي