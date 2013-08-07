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العاملون بتعليم بنى سويف يرفضون قرار ندب الشربينى وكيلاً للوزارة

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العاملون بتعليم بنى سويف يرفضون قرار ندب الشربينى وكيلاً للوزارة العاملون بتعليم بنى سويف يرفضون قرار ندب الشربينى وكيلاً للوزارة

أعلن العشرات من العاملين بمديرية التربية والتعليم ببنى سويف رفضهم قرار محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، بندب المهندس سعد الشربينى وكيل وزارة التعليم بدمياط إلى بنى سويف بدلاً من بسيونية صلاح وكيلة الوزارة التى تم نقلها إلى الإسكندرية، بناءً على طلب المستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف السابق والإسكندرية الحالى. وأشار العاملون بتعليم بنى سويف إلى تنظيم تظاهرة مساء اليوم أمام مبنى المحافظة بكورنيش النيل اعتراضاً على قرار الوزير.

كما أرسل المحتجون العديد من الفاكسات إلى الوزير، معبرين عن استيائهم من القرار، خاصة بعدما نشر ببعض المواقع والصحف منها اليوم السابع بأن الشربينى قام بتعيين عدد من المنتمين للإخوان المسلمين فى مراكز قيادية بالمديرية، بالإضافة إلى وجود مخالفات بمديرية التعليم بدمياط خلال فترة عمله، لذلك نظم العاملون بتعليم دمياط تظاهرة ضده فقرر الوزير ندبه إلى بنى سويف.

وأكد الموقعون على الشكاوى والفاكسات من بينهم محمد سلومة مدير إدارة المتابعة، خليفة محمد حامد موجه عام المكتبات، أحمد سيد وعصام رجب وحسين عبدالسلام (موجهين) بمديرية تعليم بنى سويف، رفضهم وباقى زملائهم حضور الشربينى إلى المحافظة وإلغاء ندبه وتعيين أحد قيادات المديرية من أبناء المحافظة الأكفاء بالإضافة إلى تطهير المديرية من المنتمين للإخوان أمثال أيمن حنفى مدير التعليم الثانوى وعادل قنديل نقيب معلمى المركز.

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مصر 365