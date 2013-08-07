سندوتش «هامبورجر» بـ330 ألف دولار

كتب : نورهان السبحى الأربعاء 07-08-2013 11:16

تمكن علماء بريطانيون من تصنيع قطعة لحم همبورجر من خلايا جذعية، وصلت قيمتها إلى 330 ألف دولار، وقدمت لمتطوعين بالعاصمة البريطانية لندن.

استغرق تصنيع قطعة اللحم ثلاثة أشهر، وتم تكوينها من 20 ألف فرع صغير، تم أخذ الفرع الأصلى من خلايا جذعية بعضلة بقرة، حيث كان المذاق فى النهاية، وفقاً لكلام المتطوعين، قريبا جداً من طعم «الهامبورجر» الطبيعى، وينقصه فقط بعض الملح والفلفل.

ويأمل العلماء فى توظيف تكنولوجيا الخلايا الجذعية، فى قطاعات مختلفة، منها توفير أغذية صحية بديلة.