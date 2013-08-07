استشارى: كوب ماء فى اليوم تجعلك أصح الناس وأكثرهم هدوءا

أكد الدكتور صابر سليمان الغرباوى استشارى أمراض السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى، أن تناول الإنسان من 10 إلى 15 كوبا من الماء فى اليوم الواحد كفيلة بأن تجعلك شخصا يتمتع بصحة جيدة مهما كنت تعانى من مشكلات أو أمراض، كما أنها تقيك من أمراض أنت عرضة لها مادامت المياه بعيدة عنك.

وأشار إلى أن المشكلة تكمن فى أن العدد الأغلب من الناس لديهم مشاكل مع المياه، فهناك من لا يشعر بالعطش إلا إذا رأى مياه أمامه، أو شيئا يذكره بها، وآخرين يعانون من قلة فى كمية المياه التى يشربونها، لأنهم لا يستطيعون شرب المياه بكثرة، أى يكتفون بكميات قليلة جدا عند شعورهم بالتخلص من العطش.

وأوضح دكتور صابر أن المشكلة الحقيقية تكمن فى أسلوب حياة الشخص، وكيفية قضاء يومه، ناصحا بأن عليه أن يحرص على وجود مياه بجانبه، ويمرن نفسه على ذلك مهما كانت العوائق التى تقف أمام شربه المياه، ففى العمل والمدرسة وغيرها عليه أن يصطحب معه زجاجة مياه، وفى المنزل أيضا يجب أن تكون المياه على مرآى من الأسرة كلها.

وأضاف أن شرب 10 إلى 15 كوبا يوميا يحمى من مشكلات كثيرة أهمها القضاء على الصداع والإجهاد العام للجسم، كما أنه يعمل على تحسين المزاج والإحساس بعدم الإرهاق والتجديد فى الجسم والنشاط وهو ما يزيد من التركيز فى العمل وزيادة الهدوء النفسى، ويؤثر بإيجاب فى تعاملك مع الغير، كذلك تقى من مشكلات الكلى والمسالك والبول، وتساعد بالتدريج والحفاظ على هذا العدد من الأكواب فأكثر على تقليل الدهون من جسم الشخص.