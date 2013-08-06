محافظ الإسكندرية يعلن استعداد المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك

أعلن المستشار ماهر بيبرس، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة استعدت بكامل أجهزتها التنفيذية لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتخصيص أرقام تليفونية بغرف العمليات الرئيسية والفرعية لتلقى أى شكاوى.

وضعت مديرية التموين والتجارة الداخلية خطة من شأنها العمل على توفير السلع التموينية الرئيسية والهامة بكل المنافذ والأسواق ومراقبة تنفيذ القوانين والقرارات التموينية وحماية المستهلك من خلال تشديد الرقابة التموينية على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق البلدية والبوتاجاز والأسواق العامة بغية التأكد من وفرة السلع للمواطنين وحصولهم عليها فى سهولة ويسر، والعمل على حل أى أزمة اختناقات بمناطق التجمعات السكانية من خلال الحملات الصباحية والمسائية.

إضافة إلى المرور على منافذ شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية للتأكد من وفرة المعروض من (دواجن – لحوم – أسماك – سكر – زيت – أرز – دقيق.. إلخ) مع التأكيد بالإعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر.

وكذلك تعديل مواعيد تشغيل المخابز خلال أيام العيد لتوفير الخبز المدعم على مدار اليوم وتكليف لجان المخابز للقيام بترصيد كميات دقيق القمح 82%، والتى يتم تشغيلها حتى ساعة انتهاء العمل للوقوف على مدى الالتزام بإنتاج الرغيف طبقاً للمواصفات، حيث إن حصة المخابز البلدية (36679.86) طن/شهر،المستودعات (1164.10) طن/شهر، مخابز طباقى (2728.2) طن/شهر، أغراض أخرى (1059.68) طن/شهر.

أما بالنسبة للبوتاجاز فإن حصة المحافظة عن شهر يوليو قدرها 17.200 طن/شهرى بمعدل 1376000 إسطونة منزلية وتجارية يتم توزيعها على مستودعات البوتاجاز بالإسكندرية وهى تكفى احتياجات المحافظة.

وتم تعيين مفتش مكلف بكل مستودع للإشراف على التوزيع حتى تصل الإسطوانات إلى المستهلكين بالأسعار المحددة ونفس الإجراء يتم عملة بمحطات خدمة وتموين السيارات للتأكد من وفرة المواد البترولية.

وفى نفس الإطار استعدت الهيئة العامة لنقل الركاب لاستقبال عيد الفطر بزيادة فتر السهر لكل الخطوط (أتوبيس – مينى باص) فى حدود ساعة ونصف وزيادة عدد سيارات خدمة السهر مع تدعيم الخطوط التى تخدم مناطق الزيارات والنزهات والحدائق والمناطق التجارية والدينية وتشغيل خدمة خاصة للحديقة الدولية من مناطق الرمل ومحطة مصر وميدان الخرطوم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة 20 مساء بسيارات مينى باص.

ومن ميدان 15 مايو جرين بلازا / كوبرى أبيس حتى الساعة2.30 ص. هذا إضافة إلى مد خدمة السهر لترام الرمل حتى الساعة الواحدة صباحاً، أما ترام المدينة فخدمة السهر به حتى الساعة الواحدة صباحاً.

كما استعدت مديرية الأوقاف بأن خصصت عدد (194) ساحة على مستوى جميع أحياء المحافظة لأداء صلاة العيد، كما سيتم إحلال وتجديد سجاد بعض المساجد، وذلك طبقاً للطلبات الملحة للفرش.