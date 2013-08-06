رئيس الوزراء الجزائرى يزور ليبيا قريبا

يقوم رئيس الوزراء الجزائرى عبد المالك سلال بزيارة إلى ليبيا قريبا، حيث سيرأس مع نظيره الليبى على زيدان اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وكان زيدان وصل أمس "الاثنين" إلى الجزائر فى زيارة مفاجئة واستقبل من طرف عبد المالك سلال.

قال مراد مدلسى وزير الخارجية الجزائرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التونسى عثمان الجراندى بالعاصمة الجزائرية اليوم "الثلاثاء"، إن الاجتماع الذى عقد مع زيدان، تناول كل القضايا التى تهم الأمن الإقليمى وسبل مساعدة ليبيا ومرافقتها لضمان الاستقرار والأمن، خصوصا فى مجال التنسيق الأمنى والمعلوماتى.

وتحدث مدلسى عن تفعيل التعاون الأمنى الثلاثى بين ليبيا والجزائر وتونس، تنفيذا لتوصيات اجتماع غدامس (ليبيا) الذى انعقد العام الماضى.

وقال: "كل هذه الاجتماعات تهدف إلى بناء تنسيق وتعاون أمنى مغاربى فعال لحماية المنطقة".

وأشار مدلسى أن بناء التعاون المغاربى ضرورة ملحة، وهوما يجرى حاليا كاشفا أن الاجتماع الرسمى المقبل سيخصص لقمة وزراء العدل للاتحاد المغاربى، والذى ستحتضنه العاصمة الليبية طرابلس.