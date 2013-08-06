اليوم.. نظر دعوى وقف برنامج "رامز عنخ أمون"

كتب : طارق عباس منذ 45 دقيقة

تنظر اليوم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أولى جلسات دعوى ضد شبكة قنوات "الحياة" والفنان رامز جلال؛ للمطالبة بوقف بث برنامج "رامز عنخ آمون" لاكتشاف سرقة فكرة البرنامج الموثقة من الكاتب الصحفي محمد زكي في صحيفة الدعوى، وإنتاجها حصريا لقناة "الحياة" دون موافقته أو علمه.

وأكد الكاتب الصحفي محمد زكي، أن فكرة البرنامج الموثقة بتاريخ 8 أكتوبر 2011 بمكتب توثيق الأهرام النموذجي تحت رقم 4741 قد قدمها مع حلقة تخيلية إلى قناة "الحياة" خلال شهر نوفمبر عام 2011 عن طريق الوكيل الإعلاني الحصري "ميديا لاين"، وذلك قبل إنهاء الشراكة بينهما في يناير 2012 لإنتاجها ضمن خطة برامج القناة في رمضان الماضي 2012، إلا أنه فوجئ منذ أيام بتنفيذ فكرة برنامجه الموثقة تحت اسم "بيت الأشباح" ضمن برامج القناة الرمضانية 2013 دون الحصول على موافقته أو علمه تحت اسم "رامز عنخ آمون" ما يعد انتهاكا على حقوق الملكية الفكرية، وإهدارا علنيا لحقوقه الأدبية والمادية، فاضطر إلى إقامة دعواه التي حملت رقم 1950 لسنة 2013.