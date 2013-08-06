أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

«فراج»: كنت خائفاً من «رجب الفرخ».. والسياسة أثرت على الدراما

Google+ Print
«فراج»: كنت خائفاً من «رجب الفرخ».. والسياسة أثرت على الدراما «فراج»: كنت خائفاً من «رجب الفرخ».. والسياسة أثرت على الدراما

كتب : شيماء الحويتى منذ 19 دقيقة

أدى محمد فراج دورا مميزا فى مسلسل «بدون ذكر أسماء»، بطولة أحمد الفيشاوى وروبى وحورية فرغلى وتأليف وحيد حامد وإخراج تامر محسن. عن هذا الدور يقول: «مؤلف العمل وحيد حامد هو الذى رشحنى، حيث تلقيت منه مكالمة هاتفية وحددنا موعدا لكى نتقابل وعرض علىَّ الدور واشترط علىَّ التفرغ التام فوافقت فورا ودون أى تردد، وجلست مرة أخرى مع المؤلف والمخرج تامر محسن، لكى نحدد شكل الشخصية وتفاصيلها، وعندما قرأت الورق انبهرت بكتابته ولكن شعرت أن الدور صعب ولكنى كنت سعيدا بأن كاتبا كبيرا مثل وحيد حامد يثق فىَّ هذه الثقة الكبيرة. وعن شخصية «رجب الفرخ» يقول: المقصود باسم «الفرخ» هو حامى الحمى الذى يحمى أهله وأصحابه، وهى شخصية جديدة علىَّ تماما، وتناقشت مع مخرج العمل تامر محسن أكثر من مرة، على الشكل الذى أظهر به فى المسلسل، حتى استقررنا على هذا الشكل فى النهاية.

وعن رسالة العمل أضاف: «الورق مكتوب منذ فترة طويلة ويحكى عن الفترة من الثمانينات إلى التسعينات فقط، وهى مرحلة صعبة مر بها الشعب المصرى ويظهر تأثيرها عليه حتى الآن، فبداية من أوائل التسعينات تعانى من مشاكل سياسية واقتصادية ودينية، مما يعنى أن وحيد حامد كانت لديه رؤية مستقبلية وبُعد نظر، لأن. وحول التداخل ما بين السياسة والدين فى دراما رمضان، قال: «فى ظل الأحداث التى تحدث الآن فى مصر يجب أن تكون هناك أعمال درامية تمثل الحالة التى نعيشها. وأضاف: «بالطبع أثرت الأحداث السياسية التى تشهدها مصر فى الفترة الأخيرة على نسبة مشاهدة الأعمال الدرامية، ولكن بشكل نسبى، ولكن مع مرور الأحداث التى نشهدها من مظاهرات واعتصامات يحدث بعض التعطيل، ولكن الشعب المصرى ليس عنيفا بطبعه، فهو يتظاهر ويثور ولكنه أيضاً يحب أن يضحك ويستمتع بالفن».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"