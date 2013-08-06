«فراج»: كنت خائفاً من «رجب الفرخ».. والسياسة أثرت على الدراما

كتب : شيماء الحويتى منذ 19 دقيقة

أدى محمد فراج دورا مميزا فى مسلسل «بدون ذكر أسماء»، بطولة أحمد الفيشاوى وروبى وحورية فرغلى وتأليف وحيد حامد وإخراج تامر محسن. عن هذا الدور يقول: «مؤلف العمل وحيد حامد هو الذى رشحنى، حيث تلقيت منه مكالمة هاتفية وحددنا موعدا لكى نتقابل وعرض علىَّ الدور واشترط علىَّ التفرغ التام فوافقت فورا ودون أى تردد، وجلست مرة أخرى مع المؤلف والمخرج تامر محسن، لكى نحدد شكل الشخصية وتفاصيلها، وعندما قرأت الورق انبهرت بكتابته ولكن شعرت أن الدور صعب ولكنى كنت سعيدا بأن كاتبا كبيرا مثل وحيد حامد يثق فىَّ هذه الثقة الكبيرة. وعن شخصية «رجب الفرخ» يقول: المقصود باسم «الفرخ» هو حامى الحمى الذى يحمى أهله وأصحابه، وهى شخصية جديدة علىَّ تماما، وتناقشت مع مخرج العمل تامر محسن أكثر من مرة، على الشكل الذى أظهر به فى المسلسل، حتى استقررنا على هذا الشكل فى النهاية.

وعن رسالة العمل أضاف: «الورق مكتوب منذ فترة طويلة ويحكى عن الفترة من الثمانينات إلى التسعينات فقط، وهى مرحلة صعبة مر بها الشعب المصرى ويظهر تأثيرها عليه حتى الآن، فبداية من أوائل التسعينات مصر تعانى من مشاكل سياسية واقتصادية ودينية، مما يعنى أن وحيد حامد كانت لديه رؤية مستقبلية وبُعد نظر، لأن. وحول التداخل ما بين السياسة والدين فى دراما رمضان، قال: «فى ظل الأحداث التى تحدث الآن فى مصر يجب أن تكون هناك أعمال درامية تمثل الحالة التى نعيشها. وأضاف: «بالطبع أثرت الأحداث السياسية التى تشهدها مصر فى الفترة الأخيرة على نسبة مشاهدة الأعمال الدرامية، ولكن بشكل نسبى، ولكن مع مرور الأحداث التى نشهدها من مظاهرات واعتصامات يحدث بعض التعطيل، ولكن الشعب المصرى ليس عنيفا بطبعه، فهو يتظاهر ويثور ولكنه أيضاً يحب أن يضحك ويستمتع بالفن».