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أسلوب توتنام الهجومي يلهم سولدادو

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أسلوب توتنام الهجومي يلهم سولدادو أسلوب توتنام الهجومي يلهم سولدادو

سولدادو: أنا سعيد باللعب لفريق يمتلك الكرة ويهاجم

لندن، (إفي): أعرب الإسباني روبرتو سولدادو المنتقل حديثا إلى توتنام، عن سعادته بالانضمام إلى فريق "يمتلك الكرة ويهاجم"، وذلك في مقابلته الأولى مع موقع النادي الإنجليزي.

وانضم سولدادو (28 عاما) يوم الخميس الماضي إلى صفوف "السبيرز"، الذي وقع له أربعة مواسم، مقابل 30 مليون يورو لناديه السابق فالنسيا.

وقال المهاجم الإسباني "يعجبني اللعب لفريق يملك الكرة ويهاجم. إنه أسلوب لعب أندريه (فيلاس بواش) وهو أمر جيد، سواء بالنسبة للجماهير أو للفريق"، مؤكدا شعوره "بالفخر الكامل" للعب لتوتنام.

واعتبر أن فريق المدرب البرتغالي فيلاس بواش "يستحق" اللعب في دوري أبطال أوروبا، البطولة التي كان الفريق قريبا من التأهل لها في الموسمين الماضيين دون أن يوفق.

وخلال المقابلة، أبدى اللاعب الدولي سعادته بالانضمام إلى زملائه الجدد "إنني في فريق يملك العديد من اللاعبين الكبار. هدفي هو قيادة السبيرز إلى المكانة التي يستحقونها".

وقال إن التحدي الأول بالنسبة له في النادي الإنجليزي سيكون الحصول على موقع في التشكيل الأساسي، وبعد ذلك إحراز أكبر عدد من الأهداف "إنني مهاجم، وقد قدمت من أجل تسجيل الأهداف، ومن ثم فإن التحدي الأول بالنسبة لي سيكون إحراز أكبر قدر من الأهداف".

ومن المرجح أن يظهر سولدادو للمرة الأولى بقميص فريقه الجديد يوم السبت المقبل على ملعب (وايت هارت لين) اللندني، عندما يواجه توتنام إسبانيول في لقاء ودي.

وحذر سولدادو صاحب 30 هدفا في الموسم الماضي من الليجا "أتطلع برغبة كبيرة للظهور الأول. إسبانيول فريق أعرفه جيدا وقد أنهى بشكل قوي موسم الدوري الإسباني. لديهم لاعبين جيدين في فريق خطير".

كما يترقب اللاعب ظهوره الأول على أمل حفر صورة جيدة له في أذهان جماهير توتنام: "الجمهور هو الذي يدفع الفريق إلى الأمام. إنه واحد من العناصر التي تصنع نبض الدوري الإنجليزي".

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