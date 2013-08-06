استقبلي العيد بديكور جديد!

مع حلول عيد الفطر السعيد، تحرص السيّدات على تزيين منازلها بصورة أنيقة لاستقبال الزوّار في جوّ مفعم بالفرح.وبالطبع، لا يعني تزيين المنزل تغيير الأثاث بكامله، إنّما إضفاء لمسة جذّابة مختلفة. موقع "سيدتي نت" يقدّم لك بعض الأفكار التي تساعدك في تجهيز منزلك استعداداً لاستقبال العيد:

ـ بإمكانك تزيين باب منزلك بواسطة لوحة تحمل عبارة "فطر سعيد" لاستقبال الزوّار والترحيب بهم.

ـ ولأنّ الزّائر يكوّن صورة مبدئيّة عن منزلك من خلال مدخله، فبامكانك وضع طاولة دائريّة بسيطة، تحمل بعض المزهريّات والاكسسوارات التي تحمل دلالات خاصّة بالمناسبة.

ـ بإمكانك توزيع النباتات الخضراء بمختلف أحجامها وأنواعها في الممرّات التي تنقل الزوار من باب المنزل إلى الصّالون.

ـ بإمكانك تغيير أماكن أثاث الصّالون لا تبديلها، من أجل إضفاء شعور بالتجدّد على المكان.

ـ بإمكانك تزيين أرائك ومقاعد الصّالون، من خلال الوسائد المزيّنة بالزخارف والنقوش.

ـ احرصي على نظافة منزلك، خاصّة في أيّام العيد، من خلال غسل الستائر، لتستعيد بريقها وتزيد من جمالية الصّالون.

ـ ضعي في زوايا الصالون طاولات متوسّطة الأحجام، وانثري عليها التحف والاكسسوارات الشرقية.

ـ لا تنسي الاهتمام بإنارة منزلك، فبإمكانك الاستعانة بالفوانيس الملوّنة المُضاءة لتضفي الدفء والفرح على منزلك.

ـ وأخيراً، لا تنسي تعطير المنزل من خلال الشموع التي تُعطي رائحة طيّبة وتزيد من جماليّة الديكور.