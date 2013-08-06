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ضبط راكبان قادمان من اسطنبول بحوزتهما ملابس عسكرية بالمطار

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ضبط راكبان قادمان من اسطنبول بحوزتهما ملابس عسكرية بالمطار ضبط راكبان قادمان من اسطنبول بحوزتهما ملابس عسكرية بالمطار

تمكنت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولى فجر اليوم الثلاثاء من احباط محاولة مصريين قادمين من اسطنبول ،وبحوزتهما مستلزمات اسلحة من حامل سلاح  ومناظير بنادق ومناظير ليلية وواقى ركبة ضد الرصاص  وخزانة رصاص وملابس عسكرية  و٤بطاقات مصرية باسماء مختلفة كما ضبط بحوزة احدهما جوازى سفر احدهما مصرى والاخر سورى باسماء مختلفة رغم ان الصورة واحدة  وجارى حاليا حصر المضبوطات  بالتنسيق بين الجمارك والجهات الامنية السيادية الامن الوطنى والمخابرات الحربية  لمعرفة اسباب التهريب .

اشتبهت سلطات الجمارك في الراكبين اثناء انهاء اجراءات وصولهما وبتفتيش الحقائب عثر علي المضبوطات .. تم استدعاء الأجهزة الأمنية للتحقيق مع الراكبين .

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