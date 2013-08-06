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أهالى الظفير يحتفون بتراثهم الشعبي

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أهالى الظفير يحتفون بتراثهم الشعبي أهالى الظفير يحتفون بتراثهم الشعبي

 خالد ظهران (بلجرشي)

أحيا عدد من أهالي بلدة الظفير بمنطقة الباحة التراث الشعبي الذى تشتهر به المنطقة ومنها عادة قديمة تسمى القريص، حيث نظمت لجنة التنمية الاجتماعية بالظفير حافلات تجوب بها البيوت. وتقوم هذه العادة على مجموعة من الأطفال يتجولون في بيوت البلدة يرددون خلالها أناشيد يستدرون بها عطف الأهالي لتخرج ربات البيوت لهم الحلوى فيقمن بتوزيعها على الأطفال وخلال ذلك يرددون «قرص قرص يا عمة الله يمتع لك ولدك، والحسنة في رمضان وفي رجب وشعبان، سوي لنا قرص زين لا تقسمينه نصين، تمره والا جمره»، وبعد ان يتسلم الأطفال الهدايا يرددون كثر الله خيركم، وسط أجواء فرح بأجواء الماضي الجميل. وأوضح عبدالله بن محمد الشاعر، أن اللجنة تحرص على إحياء التراث من خلال إشراك الجميع به مع الحرص على التنوع في الفعاليات لتعريف الأجيال بتراث الآباء والأجداد، وأضاف أن اللجنة ستنظم في أول أيام العيد حفل معايدة يحضره الأهالي لتبادل التهاني والمشاركة في الفرحة وسيقدم خلال المعايدة العديد من الأكلات الشعبية والتي شاركت في إعدادها بيوت البلدة.

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