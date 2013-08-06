الخولى: اجتماع “الإنقاذ” مع “النور” كان إيجابيا

صرح المهندس حسام الخولى سكرتير عام مساعد حزب الوفد بأن الاجتماع الذى انتهى منذ قليل فى مقر الوفد بين قيادات الانقاذ وقيادات حزب النور كان ايجابيا ومثمراً اتفق خلاله الحاضرون ان تتحمل الاطرف جميعا المسئولية الوطنية والاخلاقية لحقن دماء المصريين والوصول فى أقرب وقت إلى حل الازمة السياسية على ان يعقب ذلك لقاء آخر واعتبار هذا اللقاء لقاء تمهيديا تبادل فيه الحاضرون وجهات النظر المختلفة تمهيدا للقاء ينهى هذه الازمة.

حضر الاجتماع من قيادات جبهة الإنقاذ الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد –عمرو موسى – محمد سامى رئيس حزب الكرامة- الدكتور عمرو حلمى القيادى بالتيار الشعبى – احمد فوزى امين عام الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى- محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية- فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد- واللواء سفير نور والدكتور ياسر الهضهبى مساعدا رئيس الوفد- كما حضر من قيادات حزب النور- الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور – المهندس جلال مره امين عام حزب النور – سيد مصطفى نائب رئيس حزب النور – المهندس اشرف ثابت وكيل حزب النور.

و قد نفى أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار وأمين جبهة الأنقاذ في وقت سابق أن الأحزاب التي إجتمعت مع حزب النور تمثل جبهة الأنقاذ .

أش أ