متى تمثل التمارين الرياضية خطورة على الحمل؟

تلعب التمارين الرياضية أهمية كبيرة حيث تساعد المرأة على تحقيق جسم رياضى، إلا أنها فى كثيرا من الأحيان قد تمثل خطورة على الحمل وقد تضطر الرأة الحامل إلى إيقافها وهذا ما يوضحه دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا قد تضطر المرأة الحامل للحد من ممارسة التمارين الرياضية، لأنها قد تعانى من الضغط العالى وانقباضات الرحم المبكرة ونزيف الرحم وتمزق الأغشية قبل وقتها والمعروفة بإسم الماء أوالسائل الذى يحيط بالجنين أما الحالات التى لابد من إيقاف التمارين الرياضية فهى الإرهاق والتعب والشعور بالدوخة والدوران وقد يحدث خفقان فى القلب وضيق بالتنفس مع الإحساس بألم فى الظهر.

ويشير يواقيم أن هناك تمارين رياضية يجب إيقافها كالتنس والقفز وركوب الدراجات مع ضرورة تجنب الوقوع أثناء ممارسة التمارين الرياضية أما الأوقات التى يكون هناك حتمية لزارة الطبيب فهى عند الشعور بالنزيف المهبلى ووجود آلام غير عاديه بالظهر مع وجود ألم فى الصدر وزيادة فى نبضات القلب ومن علامات الخطورة، من ممارسة التمارين الرياضية هى تلك التى يحدث فيها تسرب السائل من المهبل إلا أن هذا لا يمنع وجود فوائد عديدة للرياضة كالحد من الإمساك وتخفيف آلام الظهر إلا أن الحرص فى كل شىء ضرورة هامة حتى يمكنك من المرور بفترة الحمل بأمان.