أوباما سيتخذ قرارا بشأن حضور قمة في موسكو قريبا

كتب : رويترز منذ 50 دقيقة

قال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم، إن الإدارة الأمريكية ستصدر خلال الأيام المقبلة إعلانا بشأن ما إذا كان الرئيس باراك أوباما سيحضر قمة في موسكو في الخريف المقبل.

وأوضح كارني في مؤتمر صحفي أنه "ما زلنا نقيِّم فائدة عقد قمة. يمكنكم توقع أن يكون لدينا قرار لنعلنه في الأيام المقبلة بشأن هذه المسألة".

وخاب أمل الولايات المتحدة بعدما منحت روسيا تأشيرة مؤقتة لإدوارد سنودن الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية، الذي تسعى واشنطن لتسلمه.

ومن المقرر أن يشارك أوباما في مؤتمر لمجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم في روسيا، في الخريف المقبل، ويبحث عقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.