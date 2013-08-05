أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

أوباما سيتخذ قرارا بشأن حضور قمة في موسكو قريبا

Google+ Print
أوباما سيتخذ قرارا بشأن حضور قمة في موسكو قريبا أوباما سيتخذ قرارا بشأن حضور قمة في موسكو قريبا

كتب : رويترز منذ 50 دقيقة

قال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم، إن الإدارة الأمريكية ستصدر خلال الأيام المقبلة إعلانا بشأن ما إذا كان الرئيس باراك أوباما سيحضر قمة في موسكو في الخريف المقبل.

وأوضح كارني في مؤتمر صحفي أنه "ما زلنا نقيِّم فائدة عقد قمة. يمكنكم توقع أن يكون لدينا قرار لنعلنه في الأيام المقبلة بشأن هذه المسألة".

وخاب أمل الولايات المتحدة بعدما منحت روسيا تأشيرة مؤقتة لإدوارد سنودن الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية، الذي تسعى واشنطن لتسلمه.

ومن المقرر أن يشارك أوباما في مؤتمر لمجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم في روسيا، في الخريف المقبل، ويبحث عقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس