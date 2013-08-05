ضبط عاطل وبحوزته بندقية آلية وطبنجتين و8700 قرص مخدر بالغردقة



> تمكنت مباحث قسم ثان الغردقة حملة من ضبط احد مروجى الاقراص المخدرة وبحوزته كمية كبيرة من الاقراص المخدرة معدة للتوزيع خلال العيد بالاضافة الي ضبط بندقية الية و3 خزينة و2 طبنجة و420 طلقة الية ومبلغ 22 الف جنيه وتمكنت القوة الامنية التي قادها المقدم احمد لاشين رئيس مباحث قسم ثان والنقيبان محمد خشبة وعلاء جاهين معاونا المباحث من مداهمة المنزل الذي يقيم به المتهم بشارع الاستاد وضبط الاقراص المخدرة والسلاح الالي والذخيرة والطبنجتين وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق.

كان اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطاراً من العقيد رضا النحاس مفتش مباحث قسم ثان الغردقة يفيد، بتمكن حملة من إدارة البحث الجنائى التابعة لقسم ثان الغردقة برئاسة المقدم أحمد لاشين رئيس مباحث القسم، من ضبط المدعو بيتر أسامة أيوب 28 سنة مقيم الغردقة، والسابق اتهامه فى قضيتى مخدرات، وبحوزته 8700 قرص مخدر من الترامادول والتامول و22 ألف جنيه وبندقية آلية 400 طلقة آلى طبنجة هكلر 9 ملى و20 طلقة 9 ملى وطبنجة اخري صوت معدلة واعترف المتهم بحيازة المضبوطات وتم احالته للنيابة لاستكمال التحقيقات.