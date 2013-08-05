عمرو دياب يعلن تفاصيل ألبومه الجديد "الليلة".. ويطرح "سينجل" بعد شهرين

كتب : هشام أمين منذ 11 دقيقة

أعلن المطرب عمرو دياب أن ألبومه الجديد سيحمل اسم "الليلة"، ونشر تفاصيله على موقعة الرسمي.

وقال دياب إن الألبوم سيضم 12 أغنية؛ هي:

جرالي إيه

كلمات تامر حسين، وألحان عمرو دياب

الليلة

كلمات تامر حسين، وألحان عمرو طنطاوي

عندي سؤال

كلمات تامر حسين، وألحان عمرو دياب

وأهي ذكريات

كلمات تامر حسين، وألحان عمرو دياب

خلينا لوحدينا

كلمات تامر حسين، وألحان أحمد حسين

مفيش منك

كلمات بهاء الدين محمد، وألحان عمرو دياب

سِبت فراغ كبير

كلمات مجدي النجار، وألحان خليل مصطفى

يا قلبها

كلمات عادل عمر، وألحان خليل مصطفى

حبيت يا قلبي

كلمات تامر حسين، وألحان أحمد حسين

لفيتها بلاد

كلمات خالد تاج الدين، وألحان عمرو دياب

فوق م اللي إنتا فيه

كلمات تامر حسين، وألحان إسلام زكي

عدت الأيام

كلمات مجدي النجار، وألحان خليل مصطفى

والألبوم من توزيع عادل حقي وأسامة الهندي، وتم تصوير الغلاف بعدسة كريم نور.

كما انتهى "الهضبة" من تصوير أغنية "الليلة" بطريقة الفيديو كليب في اليونان، على أن تصدر مع الألبوم خلال هذا الشهر.

كما يطرح دياب بعد الألبوم بشهرين أغنية "سينجل" جديدة بعنوان "دوام الحال" من خلال إحدى شركات الاتصالات، وهي من كلمات حسين محرم وألحان مدين.