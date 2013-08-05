أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

عمرو دياب يعلن تفاصيل ألبومه الجديد "الليلة".. ويطرح "سينجل" بعد شهرين

Google+ Print
عمرو دياب يعلن تفاصيل ألبومه الجديد "الليلة".. ويطرح "سينجل" بعد شهرين عمرو دياب يعلن تفاصيل ألبومه الجديد "الليلة".. ويطرح "سينجل" بعد شهرين

كتب : هشام أمين منذ 11 دقيقة

أعلن المطرب أن ألبومه الجديد سيحمل اسم "الليلة"، ونشر تفاصيله على موقعة الرسمي.

وقال دياب إن الألبوم سيضم 12 أغنية؛ هي:

جرالي إيه

كلمات تامر حسين، وألحان عمرو دياب

الليلة

كلمات تامر حسين، وألحان عمرو طنطاوي

عندي سؤال

كلمات تامر حسين، وألحان عمرو دياب

وأهي ذكريات

كلمات تامر حسين، وألحان عمرو دياب

خلينا لوحدينا

كلمات تامر حسين، وألحان أحمد حسين

مفيش منك

كلمات بهاء الدين محمد، وألحان عمرو دياب

سِبت فراغ كبير

كلمات مجدي النجار، وألحان خليل مصطفى

يا قلبها

كلمات عادل عمر، وألحان خليل مصطفى

حبيت يا قلبي

كلمات تامر حسين، وألحان أحمد حسين

لفيتها بلاد

كلمات خالد تاج الدين، وألحان عمرو دياب

فوق م اللي إنتا فيه

كلمات تامر حسين، وألحان إسلام زكي

عدت الأيام

كلمات مجدي النجار، وألحان خليل مصطفى

والألبوم من توزيع عادل حقي وأسامة الهندي، وتم تصوير الغلاف بعدسة كريم نور.

كما انتهى "الهضبة" من تصوير أغنية "الليلة" بطريقة الفيديو كليب في اليونان، على أن تصدر مع الألبوم خلال هذا الشهر.

كما يطرح دياب بعد الألبوم بشهرين أغنية "سينجل" جديدة بعنوان "دوام الحال" من خلال إحدى شركات الاتصالات، وهي من كلمات حسين محرم وألحان مدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني!

بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني!

شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي

شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي

اليوم.. نظر دعوى عمرو دياب ضد موقع إسرائيلى يبث أغانيه دون تصريح

اليوم.. نظر دعوى عمرو دياب ضد موقع إسرائيلى يبث أغانيه دون تصريح