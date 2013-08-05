بالصور..إفطار جماعى للطلاب الوافدين بجامعة المنصورة

نظم مكتب الوافدين بجامعة المنصورة إفطارًا جماعيًا للطلاب الوافدين من الدول العربية والإسلامية بنادى النيل بمشاركة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق رئيس الجامعة وبحضور الدكتورة ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور حسن عتمان نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب والدكتورة نسرين صلاح عمر المشرف العام على مكتب الوافدين والدكتور حسام الدين مصطفى مدير نادى الطلاب الوافدين والدكتور محمد خميس مدير نادى النيل والسادة عمداء الكليات المختلفة.

حضر الإفطار 120 طالبا وافدا من مختلف الجنسيات العربية والإسلامية والدارسين بجامعة المنصورة فى المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا.

وتقدم سعد العراقى مسئول الطلاب العراقيين بجامعة المنصورة بأسمى آيات الشكر والعرفان ولجميع القيادات وعمداء الكليات المختلفة ولإدارة مكتب الوافدين على الدعم المستمر لجميع الطلاب الوافدين بصفة عامة وللطلبة العراقيين بصفة خاصة وأكد أننا فى جامعة المنصورة نشعر وكأننا فى وسط أهلنا وأحبائنا ونحن لا نشعر بالغربة فى رحاب جامعة المنصورة.

ورحب رئيس الجامعة بجميع الطلاب الحاضرين وهنأهم بشهر رمضان المبارك متمنيا لهم دوام التوفيق مؤكداً أن الجامعة تسعد دائما بلقائهم والتواصل معهم، وشدد على تقديم كل الدعم والمساعدة لجميع الطلاب على مستوى جميع الكليات.

وعقب الإفطار عقد لقاء للطلاب الوافدين لعرض المشكلات والمعوقات التى تواجههم أثناء الدراسة بالجامعة كما تم توزيع كأس الدورة الرمضانية للطلاب الوافدين وشهادات تقدى للفرق المشاركة.

>