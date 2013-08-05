الذكرى الـ51 على وفاة الممثلة "مارلين مونرو"

كتب : إنجي رأفت الإثنين 05-08-2013 18:17

توفت الممثلة الأمريكية مارلين مونرو منذ 51 عامًا، عن عمر 36 عامًا، نتيجة لجرعة زائدة من المخدرات.

بدأت مارلين مونرو مشوارها الفني كـ"موديل"، وسريعًا ما تحولت إلى واحدة من أشهر الممثلات في هوليوود في بداية 1950.

تمثل مارلين مونرو الأنوثة والإغراء في العالم كله، واتخذها الممثلات في العالم كله كمثال يختذى به، فبدأوا في تقليدها في ملابسها وشكلها ولون شعرها.

اشتهرت مارلين مونرو بوضع ملمع شفاه لونه أحمر طوال الوقت، وبفساتينها التي تنوعت في ذوقها، وكانت مارلين مونرو تعرف باختيارها الجذاب والمثير لأحذية الكعب العالي.

مارلين مونرو ليست مجرد ممثلة.. بل هي نموذج للمرأة الشقراء ذات الطابع المثير والضحكة الجاذبة التي جعلت العالم كله يحبها وجعلتها أيقونة للجمال حتى بعد وفاتها، وبعد مرور 51 عامًا على رحيلها.