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الحلقة (25) من "أبوالملايين": وضاح يستعد لشراء نادي برشلونة وميسي

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الحلقة (25) من "أبوالملايين": وضاح يستعد لشراء نادي برشلونة وميسي الحلقة (25) من "أبوالملايين": وضاح يستعد لشراء نادي برشلونة وميسي

كتب : منى السداوي الإثنين 05-08-2013 16:23

شهدت بداية الحلقة "25" من مسلسل "أبو الملايين" إعطاء سمر بعض النصائح لابنتها سلوى وزوجها علاوي، في كيفية تربية الأطفال.

تدور أحداث الحلقة حول سؤال صقر لخالد عن وضاح، فيخبره عن استعداد وضاح لشراء نادى برشلونة واللاعب ميسي.

يقترح صقر على وضاح إقامة جمعية خيريه باسم "فقعه"، تخليدا لذكرى أمه،فيوافق وضاح.

تستعجل سمر ابنتها غادة، حتى تحمل من وضاح، ولكنها تخبرها أن زواجهما مؤقت، ما يجعل أمها تغضب عليها.

تذهب شيخه لوضاح، لتطلب منه الطلاق، ولكنه يرد عليه بأنه لم يبخل عليها بالأموال، ما يجعلها تستغنى عن مساعداته، وتقدم على العمل بإحدى المدارس.

مسلسل "أبو الملايين"، قصة وسيناريو وحوار خلف الحربي، وإخراج محمد دحام الشمري، وبطولة الفنان عبدالحسين عبدالرضا، وناصر القصي، والفنانة ميس عمر، وأمل الموضي.

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