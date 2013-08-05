الحلقة (26) من مسلسل "عطر الجنة": القبض على خالد بتهمة حرق شركة غيث

كتب : ندى سامي الإثنين 05-08-2013 16:35

شهدت أحدث الحلقة (26) من مسلسل "عطر الجنة" القبض علي خالد ابن زوجه غيث، بتهمة حرق شركته، حيث قام غيث بالإبالغ عنه عندما أثبت من خلال كاميرات المراقبة ،أنه قام بحرق الشركة وذلك لينتقم منه، لأنه تزوج من أمه، وأخذت زوجه غيث تترجاه لكي يعفو عن ابنها ويتنازل عن المحضر ولكنه رفض.

ترددت هند بعد اعتذار زوجها لها، فقررت أن تذهب إلى أختها منال لتطلب منها أن تنصحها بما تفعل، فأرشدتها منال بأن تعود إلى زوجها وتسامحه لأنه يحبها، وندم على ما فعله بها، فعادت إلى المنزل لتجد مذكرات مها فأخذت تتصفحها، وفوجئت أن مها تكون أبنه خليفة زوج منال، فسألت أمها التي أكدت لها تلك المعلومة، فاستنكرت أن منال أخفت عليها تلك المعلومة وقررت أن تذهب لها لتعاتبها.

فيما اكشفت مروة أن زوجها مصاب بفيرس كبدي، وأنه أخفي عليها إصابته حتى لا تتعاطف معه، وأدركت أن مرضه هو سبب معاملته تلك المعامله السيئه، فصارحته أنها عملت بخبر اصابته، وأنها ستقف بجانبه، فسافرا سويًا لتلقي العلاج.

ذكر أن مسلسل "عطر الجنة" من تأليف حمد بدر وإخراج سائد الهواري، وبطولة زهرة عرفات وعبدالله أبوشهري وهيا عبدالسلام وأسيل عمران وأسمهان توفيق وعلي محسن وعبدالله الإمام.