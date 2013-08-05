أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (26) من مسلسل "عطر الجنة": القبض على خالد بتهمة حرق شركة غيث

Google+ Print
الحلقة (26) من مسلسل "عطر الجنة": القبض على خالد بتهمة حرق شركة غيث الحلقة (26) من مسلسل "عطر الجنة": القبض على خالد بتهمة حرق شركة غيث

كتب : ندى سامي الإثنين 05-08-2013 16:35

شهدت أحدث الحلقة (26) من مسلسل "عطر الجنة" القبض علي خالد ابن زوجه غيث، بتهمة حرق شركته، حيث قام غيث بالإبالغ عنه عندما أثبت من خلال كاميرات المراقبة ،أنه قام بحرق الشركة وذلك لينتقم منه، لأنه تزوج من أمه، وأخذت زوجه غيث تترجاه لكي يعفو عن ابنها ويتنازل عن المحضر ولكنه رفض.

ترددت هند بعد اعتذار زوجها لها، فقررت أن تذهب إلى أختها منال لتطلب منها أن تنصحها بما تفعل، فأرشدتها منال بأن تعود إلى زوجها وتسامحه لأنه يحبها، وندم على ما فعله بها، فعادت إلى المنزل لتجد مذكرات مها فأخذت تتصفحها، وفوجئت أن مها تكون أبنه خليفة زوج منال، فسألت أمها التي أكدت لها تلك المعلومة، فاستنكرت أن منال أخفت عليها تلك المعلومة وقررت أن تذهب لها لتعاتبها.

فيما اكشفت مروة أن زوجها مصاب بفيرس كبدي، وأنه أخفي عليها إصابته حتى لا تتعاطف معه، وأدركت أن مرضه هو سبب معاملته تلك المعامله السيئه، فصارحته أنها عملت بخبر اصابته، وأنها ستقف بجانبه، فسافرا سويًا لتلقي العلاج.

ذكر أن مسلسل "عطر الجنة" من تأليف حمد بدر وإخراج سائد الهواري، وبطولة زهرة عرفات وعبدالله أبوشهري وهيا عبدالسلام وأسيل عمران وأسمهان توفيق وعلي محسن وعبدالله الإمام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة