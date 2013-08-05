الحلقة (27) من "اسم مؤقت": رأفت الراوي ينسحب من الانتخابات الرئاسية

كتب : روان مسعد الإثنين 05-08-2013 16:50

شهدت أحداث الحلقة الـ27 من مسلسل "اسم مؤقت"، خطف يوسف لنانسي، ابنة رأفت الراوي، وطلب من المرشح الرئاسي الانسحاب من السباق الرئاسي، مقابل الإفراج عن ابنته.

وتدور أحداث الحلقة، حول المناظرة، بين رأفت الراوي، المرشح الليبرالي، ومجدي عبدالعزيز، المرشح الإسلامي، وبدأت المناظرة بكلمة لمجدي عبدالعزيز، أعقبتها كلمة للراوي، قال فيها إنه انسحب من الانتخابات الرئاسية، ثم ترك المناظرة وخرج، فتتصل به يوسف وأرسل له ابنته في مقر حملته.

استمر اللواء طاهر، عم هالة، داخل العناية المركزة، بسبب ضرب يوسف له برصاصة أصابت كتفه الأيمن، وتحدث مع حسام حول قضية التنظيم السري بالداخلية، وقال له طاهر بإنه سينفى في عمله، وسيعامل أسوأ معاملة.

ذهب رأفت الراوي لشباب حملته، وبعد أن أنبوه بسبب انسحابه، قال لهم إنهم هم المستقبل، ولن يأتي رجل بعصا سحرية، لكي يصلح حال البلد، بل الأمل في الشباب.

على الجانب الآخر، ذهب مجدي عبدالعزيز لشباب حملته، مؤكدًا لهم أنه انتصر، والانتخابات ستحسم لصالحه في كل الأحوال، ولم يتبقى سوى صراع بسيط مع مرشح غير قوي ينتمي للنظام السابق.

مسلسل "اسم مؤقت"، بطولة يوسف الشريف، وشيرين عادل، وداليا مصطفى، وعايدة رياض، وزكي فطين عبدالوهاب، وقصة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، ومن إخراج أحمد نادر جلال.